Лидер британской палаты общин получила письмо с угрозами

Лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом сообщила в Twitter о получении анонимного письма с угрозами в связи с Brexit.

Лидсом в преддверии референдума по Brexit была одним из лидеров кампании за выход из ЕС.

Автор послания обвиняет парламентария в том, что она ведет страну "к краю пропасти". "Мы идем за вами", — говорится в письме, фотографию которого Лидсом снабдила своим комментарием.

"Кто бы ни прислал мне это, он заслуживает презрения. Мы живем в демократической стране, и грозить смертью, если вы не согласны? И не подписывать письмо? Трус", — написала Лидсом.

Лидсом – не первый парламентарий, получавший угрозы такого рода, однако на данный момент самый высокопоставленный, пишет РИА Новости

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.