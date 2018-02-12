Facebook научился выявлять среди пользователей бедняков и богачей

Компания Facebook запатентовала алгоритм, который способен определять принадлежность пользователя к тому или иному социальному классу: рабочему, среднему или высшему. На место человека на социальной лестнице, по версии Facebook, влияет ряд факторов, включая количество устройств, с которых он выходит в соцсеть (чем больше — чем выше предполагаемый уровень его заработка), место жительства, образование и частота путешествий.

Facebook зарегистрировала права на компьютерный алгоритм в феврале, и неясно, начала ли она уже использовать новый инструмент. Пока компания открыто разъясняет правила рекламы, нацеливаемой на более чем 2-миллиардную аудиторию: например, если пользователь "лайкал" страницы, связанные с путешествиями, и отмечал себя в различных точках мира, алгоритмы могут решить, что человека может заинтересовать реклама турагентств.

Алгоритмы Facebook уже сейчас могут узнать, посещал ли пользователь какие-либо сайты о путешествиях, будучи авторизованным на сайте. Более того, тревел-компании доплачивают соцсети за возможность показа таргетированных объявлений. В настройках конфиденциальности эту функцию можно отключить, но по умолчанию она активирована, пишет vesti.ru

Если Facebook решит внедрить запатентованный ею алгоритм, компании потребуется внести правки в правила сбора данных согласно Общему регламенту по защите данных (General Data Protection Regulation), принятому Европарламентом в мае 2016 года (вступит в силу в 2019-м). Компаниям, которые нарушат новый закон о защите персональных данных, грозит штраф в размере от 4% от годовой выручки, либо €20 миллионов.