Все больше жителей Молдовы пользуются банковскими карточками

К концу 2017 г. в Молдове находилось в обращении более 1,736 млн. банковских карт, что на 224 тыс. больше, чем годом ранее.

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные Национального банка, за год в стране эмитировано 567 тыс. карт, а изъято из обращения 343,1 тыс.



Число операций с использованием карт, эмитированных в РМ, возросло с 32 до 40,3 млн. Чаще всего карточками пользовались для снятия денег - 24,2 млн. операций (+2,6 млн.). Однако, все чаще их используют и для безналичных платежей - 16 млн. (+5,6 млн.).



Более 6,1 млн. (+1,9 млн.) операций произведено с молдавскими карточками за рубежом. Но там пропорция противоположная: 5,9 млн. - для безналичных платежей, и лишь 222,2 тыс. - для снятия денег.



Сумма операций с молдавскими карточками за год составила в РМ 44,895 млрд. леев ($2,64 млрд.), а за рубежом - почти в 10 раз меньше - 4,703 млрд. леев.



Более 4,9 млн. (+1,5 млн.) операций проведено в Молдове с зарубежными банковскими карточками, на 6,717 млрд. леев ($395,1 млн.), в основном, для снятия денег (3,762 млрд. леев).



Число POS терминалов в Молдове в 2017 г. возросло с 15 тыс. до 16,6 тыс., банкоматов - с 1046 до 1099.