В Милане сотрудник спецподразделения карабинеров застрелил напарника

Сотрудник спецподразделения карабинеров по борьбе с терроризмом Api был убит напарником выстрелом в упор в понедельник во время антитеррористических учений в Милане в результате "трагической случайности", сообщило главное командование карабинеров Италии.

По информации новостного телеканала TGCom24, 33-летний Андреа Вицци был застрелен из пистолета-пулемета Beretta M12 своим напарником по группе Api. Трагический инцидент произошел в понедельник вечером в подземном бункере, который обычно используется миланскими карабинерами для тренировок в рамках антитеррористических учений.

На место ЧП была немедленно вызвана скорая помощь, врачи которой в течение 40 минут безуспешно пытались реанимировать военного. 46-летний карабинер, ставший виновником гибели Вицци, был доставлен в местную больницу в состоянии сильного шока. По данным некоторых СМИ, участники учений должны были использовать только незаряженное оружие.

Прокуратура и военная прокуратура Милана ведут расследование всех обстоятельств данного ЧП, сообщает РИА Новости

Спецподразделение итальянских карабинеров Api было создано вскоре после терактов, совершенных в ноябре 2015 года в Париже, для противодействия террористической деятельности в крупных городах страны.







