Пентагон анонсировал разработку радара дальнего распознавания

США рассчитывают получить к 2020 году радар дальнего распознавания, заявил в понедельник директор по операциям национального Агентства по ПРО Гэри Пэннетт.

"В рамках бюджетного запроса на 2019 финансовый год мы попросили выделить 349 миллиона (долларов — ред.) на разработку данного радара… Этот радар, который мы рассчитываем получить в 2020 году, является важным элементом для развития наших возможностей по распознаванию целей", — сказал он на брифинге в Пентагоне.

Как сообщает РИА Новости, в понедельник администрация США представила на рассмотрение конгресса свой проект бюджета на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года.

Читайте также: США готовятся к строительству станции на орбите Луны





