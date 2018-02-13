Противоречивая аскорбинка: сколько витамина C требует наш организм

Многие убеждены, что при простуде полезно принимать аскорбиновую кислоту: это подстегивает иммунитет и помогает поскорее выздороветь. Говорят и о ее эффективности против рака. Хотя аскорбинку открыли еще в прошлом веке, до сих пор не все о ней известно, и данные о ее воздействии на организм порой противоречивы.

Аскорбиновая кислота, витамин C — это органическое соединение, выполняющее ряд важных функций в организме человека. Аскорбинка участвует в синтезе коллагена — белка соединительной ткани, входящей в состав хрящей, сухожилий, костей, зубов, кровяных телец. При ее содействии образуются карнитин, необходимый для сжигания жиров, некоторые ферменты, нейротрансмиттеры. Дефицит витамина С вызывает цингу: человек слабеет, у него кровоточат десны, легко образуются синяки на теле.

Растения и большинство животных синтезируют аскорбиновую кислоту из глюкозы, которая служит главным источником энергии для живых организмов. Только травоядные летучие мыши, морские свинки, человекообразные обезьяны и человек не вырабатывают внутри себя витамин C — нет одного из участвующих в реакции ферментов. Так что потребность в этом соединении удовлетворяется с пищей.

В сутки организму нужно примерно 90 миллиграмм аскорбинки. Здоровому человеку не рекомендуют превышать дозу в один грамм в сутки. Если принимать больше, то усвояемость витамина резко падает. Два и более грамма аскорбинки в сутки могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, диарею.

Потребность в витамине C мы удовлетворяем главным образом за счет сбалансированного питания, и здоровый человек, не занимающийся профессионально спортом, в увеличении дозы не нуждается. Следует, однако, иметь в виду, что организм не запасает аскорбинку впрок, поэтому потреблять содержащие ее продукты следует ежедневно.

Много аскорбиновой кислоты в апельсинах, грейпфрутах, дыне, клубнике, манго. Богаты ею зелень, помидоры, брокколи, зеленый и красный перец, кочанная и цветная капуста.

"Витамины — это вещества, которые должны поступать с пищей в достаточном количестве каждый день. Аскорбиновая кислота находится постоянно во всех наших органах и тканях. Лекарство же — чужеродное соединение, принимаемое только в период болезни. Мы еще не создали лекарства от рака, и ожидать, что им окажется витамин, нелепо. А его избыток чреват нежелательными последствиями", — подчеркивает Вера Коденцова.

В то же время установлено: аскорбиновая кислота повышает иммунитет при простуде. Витамин С помогает делению т-клеток, которые противостоят инфекции, и не дает им гибнуть. Известно также, что курение, стресс, инфекции снижают содержание витамина в организме. Врачи назначают его после травм и операций, чтобы стимулировать выработку коллагена.

Как сообщает РИА Новости, аскорбинка снова привлекла внимание ученых как антиоксидант, то есть вещество, нейтрализующее свободные радикалы в клетках. Свободные радикалы наносят вред ДНК, другим биологически активным молекулам и губят клетки. Предотвращает ли аскорбинка развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, причину которых видят как раз в избыточном окислении внутри клеток? Вопрос до сих пор открыт, и результаты исследований противоречивы.







