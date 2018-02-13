В Гонконге огромный вепрь забрел на территорию школы. ВИДЕО

В Гонконге огромный дикий кабан напугал родителей учащихся одной из местных школ, которые столкнулись с ним, когда пришли за детьми после занятий.

Животное, как видно на кадрах видеозаписи, размещенной на YouTube, увлеченно копалось в мусорном контейнере и не обращало внимания ни на людей, ни на своих сородичей. Пол дикой свиньи не известен, однако, как утверждает издание Mirror, размеры животного указывают на то, что это самец.

Местные жители полагают, что на столь необычный поступок кабана толкнул голод. В поисках пищи эти животные нередко приходят к человеческому жилью, пишет РИА Новости







