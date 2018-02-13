Жену Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп госпитализировали после того, как она открыла "конверт с белым порошком", передает Fox News со ссылкой на полицию.
"Жена Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп госпитализирована в понедельник после получения конверта, содержащего белый порошок", — сообщает телеканал со ссылкой на полицию.
Невестка американского лидера получила конверт около 10 утра по местному времени (17:00 млд). В полиции Нью-Йорка сообщили , что обнаруженный внутри белый порошок "не вызывает подозрений", сообщает РИА Новости
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авторы издания DW