В Мексике наркокартель похитил двух сотрудников генпрокуратуры

Два сотрудника генеральной прокуратуры Мексики были похищены членами наркокартеля "Халиско — Новое поколение".

Преступники разместили в социальных сетях видео с похищенными агентами, стоящими на коленях на фоне самих бандитов с оружием и закрытыми масками лицами.

Генпрокуратура подтвердила факт исчезновения своих служащих. В коммюнике ведомства отмечается, что они пропали в штате Наярит 5 февраля, когда находились на отдыхе у родственников. Сотрудники числятся в Агентстве криминальных расследований в составе генпрокуратуры, пишет РИА Новости

"Генпрокуратура Мексики выражает свою солидарность с семьями наших товарищей, числящихся пропавшими. Ведомство не пожалеет ресурсов и усилий, чтобы найти их", — говорится в сообщении генпрокуратуры в Twitter.

Картель "Халиско — Новое поколение" является одним из крупнейших в Мексике и борется за контроль над наркотрафиком в одноименном штате. В 2015 году его члены совершили нападение на патруль полиции на одной из местных трасс, 15 полицейских были убиты и еще пятеро получили ранения. Эта атака по числу погибших сотрудников правоохранительных органов стала одной из самых крупных за последние годы в Мексике. Затем члены этого же картеля напали на бойцов национальной жандармерии Мексики в районе города Окотлан, когда погибли девять человек, из них пятеро — жандармы, а также двое случайных прохожих.

Самая крупная акция картеля была проведена в мае 2015 года. Тогда улицы крупного города Гвадалахара стали ареной битвы между федеральными силами Мексики и бандитами. Преступники сбили военный вертолет, в результате чего погибли восемь человек.





