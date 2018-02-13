Объявлен желтый код метеопасности из-за сильного снега

В Молдове ожидается сильный снег. По всей стране объявлен желтый код метеоопасности, в силу он вступит в ночь на четверг.

По прогнозам синоптиков, местами выпадет до 25-ти литров осадков на квадратный метр.

На севере и в центре в виде снега и мокрого снега , на юге преимуществено в виде дождя. На дорогах снежные заносы.

Днем ожидается до трех градусов выше ноля, так что вероятно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев. А на дорогах возможны снежные заносы.



