Общий объем поступлений в национальный публичный бюджет от подоходного налога на заработную плату увеличился почти на 14%

Совместные действия междисциплинарных групп, созданных полицией, налоговыми органами, профсоюзами и Госинспекцией труда для борьбы с неформальной экономикой привели в течение прошлого года к значительному увеличению бюджетных доходов. Общий объем поступлений в национальный публичный бюджет от подоходного налога на заработную плату увеличился почти на 14% по сравнению с 2016 годом и составил более 3,5 млрд. леев. Доходы в бюджет обязательного медицинского страхования, рассчитанные из того же источника, увеличились более чем на 12%, поднявшись до 3,5 млрд. леев. Наибольший рост доходов, превышающий 18%, был зафиксирован в бюджете Государственного социального страхования, доходы которого достигли почти 11,43 млрд. леев. Темпы роста поступлений выше, чем рост минимальной гарантированной заработной платы. Эти ощутимые результаты были возможны благодаря изменениям в законодательстве, превентивным мерам по искоренению феномена неформальной экономики.

Напомним, что в апреле 2017 года правительство Республики Молдова увеличило гарантированную минимальную заработную плату в реальном секторе экономики до 2380 леев, рассчитанную для полной рабочей программы в среднем на 169 часов, что приводит к минимизации выплаты заработной платы «в конверте».

Кроме того, профсоюзы инициировали и одобрили принятие Закона о талонах на питание, что также будет способствовать снижению доли заработной платы «в конверте». Они потребовали и добились успеха в сокращении фискальной нагрузки на доходы физических лиц в процессе утверждения налогово-бюджетной политики и таможенной пошлины на 2018 год, читать полностью https://point.md/ru/novosti/ekonomika/profsoiuzy-v-moldove-umenshilos-chislo-zarplat-v-konvertakh