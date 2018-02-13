Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в рейсовую маршрутку в Хынчештском районе

Вылетел на встречку - и едва не убил шесть человек. Под счастливой звездой родились пассажиры рейсовой маршрутки Кишинев-Вулканешты и ее водитель.

Этим утром недалеко от села Фундул Галбеней, Хынчештского района на них лоб в лоб вылетел автомобиль. Увернутся не удалось. Экстремальным шофером оказался 23-ёх летний парень - у него повреждён позвоночник, сотрясение мозга и переломы.

А вот люди из микроавтобуса чудом не пострадали.