Водитель 129й маршрутки смотрел фильм за рулем

Водителя 129й маршрутки в столице поймали на просмотре фильма за рулём.

При этом он находил время и на то, чтобы дать сдачу пассажирам. Возмущенные люди сняли его и разместили видео в социальной сети.

Сам водитель не признает, что смотрел за рулем фильм.



Администратор рейса отказался давать интервью нашим журналистам, однако по телефону заверил, что сделал водителю строгий выговор, а в случае повторного нарушения уволит. Водитель с наказанием и угрозой увольнения не согласен.



Люди говорят, что уже привыкли к тому, что водители маршруток во время движения разговаривают по телефону.



Национальная патрульная инспекция установит, нарушил ли водитель правила дорожного движения.



