Миллионы смартфонов уличили в тайном майнинге криптовалюты

Эксперты Malwarebytes заявили о том, что миллионы смартфонов по всему миру используют для тайного майнинга криптовалюты. Они также отметили, что существует хакерская компания, которая использовала гаджеты на Android для этих целей. Об этом пишет Malwarebytes Labs.

Сообщается, что зараженные приложения, которые содержат вредоносные коды, отправляли пользователей на специальные сайты, которые через браузер майнили криптовалюту.

При этом на сайте пользователю показывается баннер, который обвиняет его в "подозрительной" активности в интернете. В итоге процессор устройства полностью загружен майнингом, благодаря чему оно тормозит и греется.

Установить точное количество жертв не представляется возможным. Однако, по мнению экспертов, оно исчисляется миллионами, сообщает korrespondent.net

Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют использовать специальные веб-фильтры и программное обеспечение, которое отвечает за безопасность. Также был опубликован полный список вредоносных сайтов.