ДПМ предложила ряд мер для предотвращения отравлений угарным газом

Из-за неисправности печей растет число жертв отравления угарным газом. Накануне вечером по этой причине умер 63-х летний мужчина в селе Гримэнкэуць Бричанского района.

С начала года помощь спасателей понадобилась более чем в 200 случаях. Из-за пожаров, спровоцированных утечкой бытового газа или не потушенной сигаретой, или в случаях отравления угарным газом из-за неисправных печей и дымоходов скончались 27 человек, в том числе двое детей. Многие получили ожоги или отравления.



В связи с этим Демпартия выдвинула правительству предложение об осуществлении мер, которые позволят исключить повторение подобных случаев.



"Для начала мы предложили бесплатно устанавливать детекторы дыма в домах малоимущих семей. Датчики будут оповещать об опасности. Кроме того, нужно будет запустить кампанию, в рамках которой гражданам будут рассказывать об этой опасности и мерах профилактики, чтобы исключить повторения подобных трагедий", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.



Во время зимних праздников Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям уже установил в жилищах 30 малоимущих семей детекторы дыма. С марта кампания продолжится. 70% стоимости датчиков оплатят из госбюджета, остальные 30 покроют местные власти. Пока же определяют количество семей, нуждающихся в подобном оборудовании.



