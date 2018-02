Жители корейского полуострова считают тигра Сухорана местным тотемным животным. Слово "сухо" в его имени означает "защита", а "ран" – "тигр".

Видео, в котором человек в костюме тигра застревает в двери не первый ролик с Сухораном, ставший популярным, пишет vesti.ru

Ранее многие обратили внимание на танцевальные способности талисмана Игр.

В этом году плюшевые игрушки в виде Сухорана будут вручать всем участникам Олимпиады вместо цветов.

EXO-Ls: What is EXO going to perform at the @olympics?



Soohorang:

pic.twitter.com/CSWJgTW4zP