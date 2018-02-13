В Одессе машина врезалась в автосалон

В Одессе на Люстдорфской дороге в районе ЖК Альтаир произошло столкновение автомобилей Mazda и ВАЗ.

Как сообщает Думская во вторник, 13 февраля, в результате ДТП одна из машин въехала в помещение автосалона через входную дверь, пишет korrespondent.net

Пострадавших в аварии нет. Но зафиксированы повреждения двух новых автомобилей, которые находились в автосалоне.