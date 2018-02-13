Двое жителей Хынчешт пытались провезти через границу марихуану, обработанную кофе

420 граммов марихуаны, обработанные молотым кофе для маскировки специфического запаха наркотической травы, были упакованы в алюминиевую фольгу. Их обнаружили 5 февраля в автобусе Кишинев-Бухарест в багаже двух жителей Хынчешт.

В результате “наркокурьеры” были задержаны, а затем помещены под домашний арест, а их незаконный товар – конфискован.

Проводится расследование. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, пишет aif.md



