Предсказана скорая глобальная катастрофа

Группа американских исследователей обнаружила, что к концу века крупные прибрежные города во всем мире, вероятно, будут затоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты проанализировали данные спутников, полученные за 25 лет, чтобы построить климатические модели, предсказывающие рост уровня моря. Оказалось, что с 1993 года подъем вод Мирового океана ускоряется на дополнительные 0,084 миллиметра в год. Учитывая, что средний рост за этот период оценивается в 2,9 миллиметра в год, в период с 2005-го до 2100 года океан поднимется на 65 сантиметров. Климатические модели, прогнозирующие, что подъем уровня моря будет постоянной величиной, предсказывают рост на 30 сантиметров за тот же период. В новом исследовании ученые оценили расширение объема океана из-за нагревания, количество тающего льда и влияние вулканов, пишет lenta.ru Причиной наводнений, которые ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеша, Шанхая и части Вашингтона, эксперты называют катастрофическое таяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.

