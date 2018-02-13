Пенсионер ударил ножом не уступившего место пассажира метро

Пожилой японец напал с ножом на пассажира метро, который сидел на местах для престарелых и инвалидов. Об этом сообщает Japan Today.

По сведениям полиции, в метро 62-летний Мотокадзу Коидзуми поругался с 32-летним мужчиной, который ехал в одном вагоне с ним. Они вместе вышли из поезда и продолжили спорить на платформе. Когда молодой человек направился к выходу из станции, Коидзуми ударил его ножом в живот и затем затерялся в толпе.

На следующий день пожилой японец пришел с повинной в полицию. Он рассказал, что много раз встречал пострадавшего в метро, и обратил внимание, что тот часто занимает места для престарелых и инвалидов. Коидзуми утверждает, что пытался его вразумить, но был проигнорирован. По его словам, он несколько дней носил с собой нож для фруктов, прежде чем напасть с ним на пассажира, пишет lenta.ru

Мужчина, ставший жертвой нападения Коидзуми, попал в больницу. Он сообщил полиции, что в метро к нему неоднократно приставал незнакомый забияка и норовил с ним подраться.