Названа одна из причин крушения самолета в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет завершил расшифровку данных параметрического самописца Ан-148, назвав одну из причин крушения.

По данным МАК, "особая ситуация" начала развиваться примерно через две с половиной минуты после отрыва на высоте около 1300 метров и скорости 465-470 километров в час. В этот момент появились расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный).

Предварительный анализ показал, что катастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета. Ошибка приборов, скорее всего, была связана с "обледенением ППД (приемники полного давления — ред.) при выключенном состоянии систем их обогрева".

Новые данные специалисты МАК могут получить после расшифровки речевого самописца самолета, сообщает РИА Новости

Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Погибли 71 человек, в том числе 65 пассажиров.

В "Саратовских авиалиний" заявили, что Ан-148 прошел стандартную проверку и был исправен. При этом компания приостановила полеты всех шести Ан-148, временно заменив их другими самолетами. Следователи обыскали офис "Саратовских авиалиний", изъяв данные по крушению. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

Обломки Ан-148 разлетелись на площади более тридцати гектаров. В ночь на 13 февраля осмотр места крушения вели более ста следователей и криминалистов. МЧС выделила для поисков девять беспилотников и двадцать снегоходов. Спасатели уже обнаружили почти полторы тысячи фрагментов тел и пятьсот обломков воздушного судна. Сегодня все фрагменты разбившегося самолета отправят для дальнейшей экспертизы в Жуковский.

В правительстве заявили, что семья каждого из погибших получит более трех миллионов рублей. Помощь, в том числе, окажут власти регионов.







