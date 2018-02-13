Американка выиграла в лотерею благодаря ошибке продавца

Американка выиграла 30 тысяч долларов благодаря купленному по ошибке лотерейному билету, сообщает UPI.

Отмечается, что 52-летняя Виктория Этридж намеревалась приобрести в магазине два купона за два доллара, однако кассир случайно продал ей более дорогие билеты стоимостью пять долларов.

Заметив оплошность, продавец предложил заменить билеты и вернуть деньги, однако женщина решила оставить их себе, сказав, что они могут быть "счастливыми".

В итоге один из билетов действительно оказался выигрышным и принес своей обладательнице 30 тысяч долларов (около 1,7 миллиона рублей). Этридж рассказала, что хочет потратить часть суммы на покупку машины, пишет РИА Новости







