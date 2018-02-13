МВД Британии представило новую технологию по борьбе с онлайн-экстремизмом

Глава британского МВД Амбер Радд объявила о создании новой технологии по борьбе с экстремистским интернет-контентом.

"В течение последнего года мы работали с интернет-компаниями, чтобы убедиться в том, что их платформы не используют в своих целях террористы и их сторонники. Я была впечатлена их работой после запуска всемирного интернет-форума по борьбе с терроризмом", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении Радд.

"Хотя еще многое предстоит сделать, я надеюсь, что новая технология, созданию которой способствовало МВД, способна помочь и другим компаниям продвигаться дальше и быстрее в этом направлении", — добавила министр.

Новая технология позволяет автоматически выявлять 94% видеороликов с пропагандой ИГ*, причем с 99%-ной точностью. То есть на каждый 1 миллион случайно выбранных роликов приходится 50 требующих непосредственного просмотра специалистом, говорится в сообщении.

"Эта технология может использоваться любыми платформами, интегрироваться в процесс загрузки, так что большая часть пропагандистских видеороликов будет выявлена еще до того, как окажется в интернете", — заявляет глава МВД.

"Подобная автоматическая технология поможет в значительной степени помешать действиям террористов, а также позволит не допустить попадания на глаза пользователей этих жутких кадров", — добавила министр.

В сообщении МВД говорится, что сторонники ИГ* в 2017 году использовали для размещения своей пропаганды более 400 онлайн-платформ, сообщает РИА Новости

О новой технологии по борьбе с экстремистским контентом Радд расскажет во время посещения калифорнийской Кремниевой долины, где обсудит борьбу против онлайн-экстремизма с представителями ведущих интернет-компаний. Также Радд встретится с министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, с которой обсудит борьбу с терроризмом.







