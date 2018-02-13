Новый дом для престарелых открытлся в Кагуле

Новый дом для престарелых и для лиц с ограниченными возможностями был открыт недавно в селе Московей, района Кахул. Учреждение сможет принять 25 бенефициаров.

Для того, чтобы открыть этот дом, в данном населенном пункте было отремонтировано здание. На его реконструкцию и оснащение необходимым оборудованием было потрачено 4,7 млн. леев, деньги предоставленные Районным советом. Дом для престарелых оснащен новой мебелью и оборудованием, современными санузлом, а также перилами для бенефициаров с ограниченными возможностями в движении, сообщает МОЛДПРЕС

«Мы поддержали и приложили все усилия для реализации этого проекта, направленного на обеспечение легкой и спокойной старости, тех, кто нуждается в помощи», - отметил председатель района Кахул Ион Гроза.

В настоящее время, в районе Кахул работают четыре дома для престарелых.