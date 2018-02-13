Ученые рассказали об опасности выхлопных газов мотоциклов

Выхлопные газы современных двигателей мотоциклов опаснее для экологии и здоровья человека, чем выбросы дизельных автомобилей. Такой вывод сделали ученые Дальневосточного федерального университета в Приморье по итогам исследования 44 машин с разными типами двигательных и топливных систем — мотоциклов, скутеров, квадроциклов и водных мотоциклов.

"Современные двигатели мотоциклов вовсе не так безопасны для окружающей среды, как это может показаться. Учитывая мировой рост производства и продаж мотоциклов, особенно в Азии и Африке, остаточные продукты, не распавшиеся в процессе внутреннего сгорания в двигателях, становятся серьезным фактором, негативно влияющим на экологию", — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Даже современные двигатели, оснащенные системой дожигания вредных газов, выбрасывают больше частиц, соединения которых классифицируются как канцерогенные и могут приводить к мутациям или порокам развития. Кроме того, по заключению ученых, частицы размером от 0,5 до 2,5 микрометра, поглощая солнечные лучи, вызывают различные микроклиматические эффекты. При этом мотоциклы и скутеры опережают по выбросу в атмосферу подобных частиц даже дизельные автомобили, пишет РИА Новости

"По результатам их анализа сообщается, что четырехтактные инжекторные двигатели мотоциклов более безопасны в экологическом плане, чем двухтактные и карбюраторные. Также ученые ДВФУ предполагают, что к 2020 году двухтактные двигатели скутеров станут в Европе более серьезным источником загрязнения, чем все наземные транспортные средства вместе взятые", — считают ученые.

О результатах работы они написали в научном журнале Toxicology Reports. Возглавляют исследование почетный доктор ДВФУ, иностранный член Российской академии наук Аристидис Тсатсакис и проректор по научной работе, доктор биологических наук Кирилл Голохваст.



