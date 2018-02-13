В Кишиневском суде будет введена информационная система e-Dosar

Высший совет магистратуры одобрил во вторник внедрение в Кишиневском суде информационной системы e-Dosar. Данное предложение было внесено министром юстиции РМ.

Система предполагает, что все материалы дел, находящихся в производстве инстанции, будут переведены в цифровой формат. Внедрят электронную подпись документов, станут принимать заявления сторон в электронном виде, а также положенные пошлины и платежи и прочее.

Как сообщает ИНФОТАГ, Введение e-Dosar в действие будет осуществлено за счет бюджетных ассигнований и обойдется в 3,78 млн. леев. Действие системы в минюсте предлагают распространить по всем судам страны.