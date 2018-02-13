Евгений Стурза и посол Германии в РМ обсудили двустороннее сотрудничества в военной сфере

Посол Германии в РМ Юлия Монар (Iulia Monar) встретилась во вторник с министром обороны Молдовы Еудженом Стурзой.

Они обсудили двустороннее сотрудничества в военной сфере, региональную ситуацию, а также приоритеты ведомства на 2018 г.

Стурза проинформировал дипломата о ходе внедрения Пакета инициатив по оборонноспособности (DCBI), поблагодарив ФРГ за помощь в обучении молдавских военнослужащих-контрактников, в оборудовании центра по хранению боеприпасов и амуниции.

Партнерство Молдовы и Германии в военной области началось в 2003 г.