На некоторых улицах столицы временно отключат воду

На нескольких улицах в столице в среду, 14 февраля, будет прекращена подача воды. Поставка питьевой воды будет прекращена с 09.00 до 16.00 из-за работ по замене кранов и водомеров, передает IPN.

Воды не будет по улицам: М. Греку; М. Березовский, В. Штирбу; Сфынта Винерь; Академическая, 8-12, в том числе с дробью; Р. Уильямс; Миорица, 3-7, в том числе с дробью; В. Келтуялэ и Нукарилор.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения. После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.