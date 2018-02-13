Билл Гейтс: США не должны быть в центре всего мира

Американский миллиардер раскритиковал принцип американского президента "Америка прежде всего". По его словам, политика Дональда Трампа мешает фонду Билла Гейтса помогать людям за пределами США, сообщает Business Insider.

Предприниматель вместе со своей женой Мелиндой написал ежегодное послание, в котором отчитался о работе благотворительного фонда Гейтсов. Бизнесмен ответил на вопросы, одним из которых был следующий: "Как политика президента Трампа влияет на вашу работу?" Билл Гейтс ответил, что меры, принятые президентом США, мешают его фонду бороться с бедностью, голодом и болезнями за рубежом, пишет life.ru

Миллиардер заявил, что политика Трампа, согласно которой весь мир должен крутиться вокруг США, неэффективна. Гейтс заметил, что в 2018 году правительство урежет бюджет Агентства США по международному развитию (USAID) до $17 млрд, но увеличит военные расходы. "Люди в других странах будут умирать, и США от этого станет только хуже", — заявил Билл Гейтс.