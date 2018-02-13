Швейцарский лыжник поднялся на эскалаторе, как супермен

20-летний швейцарский лыжник Фабиан Бош нашёл новый способ эффектного подъёма на эскалаторе: на этаж выше он поднялся, схватившись одной рукой за поручень и повиснув с внешней стороны подъёмника. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

"Уже 20 лет, а я всё ещё не могу понять, как эта штука работает. Всё ли правильно я делаю?", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не первый впечатляющий трюк, который спортсмен запечатлел на видео. Ранее он устроил импровизированные соревнования на погрузчике.

И сфотографировался в строевой стойке, забравшись на огромные олимпийские кольца, пишет life.ru

Фабиан Бош выступает на Олимпиаде в Пхёнчхане в лыжном фристайле в дисциплине слоупстайл. Соревнования для него начнутся 18 февраля.