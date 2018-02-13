Стали известны особенности нового смартфона LG

LG представит усовершенствованный вариант флагмана V30 на MWC в Барселоне. В Сети появился список улучшений в новом смартфоне. Об этом сообщает Slash Gear.

Как и сообщалось ранее, разработчики усовершенствуют искусственный интеллект флагмана. По данным издания, голосовой помощник Google Assistant добавит 32 новые команды эксклюзивно для нового смартфона LG.

Известно, что смартфон получит девять команд для фото- и видеосъёмки. По информации издания, среди них будут команды для панорамной съёмки, фотосъёмки еды, фото с низкой освещённостью, поиска изображений, сканирования кода и поиска покупок, пишет life.ru

Смартфон получит название 2018 LG V30. Ранее сообщалось, что он выйдет под названием V30+ Alpha.

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