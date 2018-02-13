В Томской области полицейские официально зафиксировали полтергейст

В Томской области среди полицейских стало меньше не верящих "в нечистую силу". Это произошло после того, как прибывшие по вызову жильцов одного из домов, пожаловавшихся на "полтергейст", стали свидетелями аномальных явлений.

Как сообщается в телеграм-канале "Омбудсмен полиции", который и публикует фотокопию соответствующего рапорта, в полицию обратилась жительница поселка Маракса. Она сообщила, что в доме происходят странные вещи. Например, ни с того, ни с сего начинают летать разные предметы, в том числе и ножи.

Когда сотрудники территориального ОВД прибыли по месту вызова, то на их глазах в спальне (причем, рядом с полицейским) упал шкаф, из навесной полки выпали книги, а из комнаты, в которой никого не было, вдруг вылетела палка.

В своем рапорте ответственные лица отметили, что "рационального объяснения указанным событиям не нашлось". При этом отмечается, что в доме живет семья, которая воспитывает взятого под опеку 14-летнего подростка. Каким образом это может быть связано, не поясняется, пишет vesti.ru

Однако в управлении МВД по Томской области подтвердили, что по данному факту проводится проверка, и что описанный инцидент действительно имел место.

Сообщается также, что в качестве неотложных мер семья вызвала священника, который освятил дом.