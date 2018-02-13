Мнение из диаспоры: Вступление Усатого в политику стало моральным преступлением и мобилизацией глупости. Вступление в политику Ренато Усатого стало моральным преступлением и мобилизацией глупости. Масштабные политические концерты, ультра агрессивные выступления, лишенные логики, в стиле бандитов в 90-х годах, мега-популистское и тоталитарное поведение. Одной фразой сказано все... Когда Ренато Усатый решил заняться политикой, сперматозоиды ударили в голову. Такого мнения придерживается Теодор Букэтарь, гражданин Молдовы, проживающий в Великобритании. Представитель молдавской диаспоры в Лондоне также говорит, что решение Усатого отказаться от бельцкой примэрии является логичным, но поздним решением. Во время предвыборной кампании 2015 года г-н Усатый сказал людям, что «неуместно управлять удаленно государством, не говоря уже о городе, в котором проживают почти 120 000 человек».
Прошло почти три года с тех пор, два из которых Усатый управляет примэрией Бельц через skype, иногда даже прямо из сауны, где получает бурные сексуально-физические наслаждения от сопровождающих его женщин, а сам город стал самым большим мусорным полигоном из Республики Молдова.И из всей политической деятельности Ренато Усатого мы вспомним об его разговоре о том, чтобы превратить посольство США в караоке-гнездо, о строительстве китайской стены на берегу Прута, о том, чтобы разорвать любые политические отношения с Румынией, бесчисленные выступления в социальных сетях, проблемы с азартными играми, и как за одну ночь он может оставить сотни тысяч долларов в казино, не имея логической причины потратить сотни тысяч долларов на ремонт городских больниц.Чтобы перечислить все психические отклонения Усатого, нужен целый день, и об этом можно написать целую книгу. Ренато Усатый - это опухоль политического безумия, серьезное злоупотребление популизмом и сотрясение мозга. Черное пятно в политической истории Республики Молдова.Для жителей Бельц приближаются дни, когда они могут доказать свое настоящие и адекватное умственное суждение. Остается посмотреть докажут ли они свою интеллектуальную силу и выберут примара, далекого от политических интриг Кишинева, обладающего качественным управленческим духом в управлении публичными делами, который сосредоточится исключительно на решениях проблем цитадели, или будут продолжать верить в демагогическую доктрину «Нашей партии» и выберут человека, контролируемого Ренато Усатым.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вы будете душой компании. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет напряженным с самого утра. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW