Представитель молдавской диаспоры в Лондоне Теодор Букэтарь выразил свое мнение по поводу Рената Усатого

Мнение из диаспоры: Вступление Усатого в политику стало моральным преступлением и мобилизацией глупости. Вступление в политику Ренато Усатого стало моральным преступлением и мобилизацией глупости. Масштабные политические концерты, ультра агрессивные выступления, лишенные логики, в стиле бандитов в 90-х годах, мега-популистское и тоталитарное поведение. Одной фразой сказано все... Когда Ренато Усатый решил заняться политикой, сперматозоиды ударили в голову. Такого мнения придерживается Теодор Букэтарь, гражданин Молдовы, проживающий в Великобритании. Представитель молдавской диаспоры в Лондоне также говорит, что решение Усатого отказаться от бельцкой примэрии является логичным, но поздним решением. Во время предвыборной кампании 2015 года г-н Усатый сказал людям, что «неуместно управлять удаленно государством, не говоря уже о городе, в котором проживают почти 120 000 человек».

Прошло почти три года с тех пор, два из которых Усатый управляет примэрией Бельц через skype, иногда даже прямо из сауны, где получает бурные сексуально-физические наслаждения от сопровождающих его женщин, а сам город стал самым большим мусорным полигоном из Республики Молдова.И из всей политической деятельности Ренато Усатого мы вспомним об его разговоре о том, чтобы превратить посольство США в караоке-гнездо, о строительстве китайской стены на берегу Прута, о том, чтобы разорвать любые политические отношения с Румынией, бесчисленные выступления в социальных сетях, проблемы с азартными играми, и как за одну ночь он может оставить сотни тысяч долларов в казино, не имея логической причины потратить сотни тысяч долларов на ремонт городских больниц.Чтобы перечислить все психические отклонения Усатого, нужен целый день, и об этом можно написать целую книгу. Ренато Усатый - это опухоль политического безумия, серьезное злоупотребление популизмом и сотрясение мозга. Черное пятно в политической истории Республики Молдова.Для жителей Бельц приближаются дни, когда они могут доказать свое настоящие и адекватное умственное суждение. Остается посмотреть докажут ли они свою интеллектуальную силу и выберут примара, далекого от политических интриг Кишинева, обладающего качественным управленческим духом в управлении публичными делами, который сосредоточится исключительно на решениях проблем цитадели, или будут продолжать верить в демагогическую доктрину «Нашей партии» и выберут человека, контролируемого Ренато Усатым.