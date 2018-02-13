Кандидаты на руководящие посты в госструктурах должны будут предъявить справку о неподкупности

Справка из комиссии о неподкупности будет обязательной для претендентов на руководящие посты в госструктурах. Как сообщил вице-председатель Демпартии Сергей Сырбу, такой проект уже зарегистрирован в парламенте. Подготовили инициативу при поддержке экспертных департаментов ДПМ.

"Это не преграда для кандидатов. Это всего лишь справка, как, например, декларация о доходах. В документе должна быть информация о конфискованных доходах и имуществе, об установленном конфликте интересов, об ограничениях на занятие определённой должности", - сказал вице-председатель ДПМ Сергей Сырбу.



Также парламенту намерены предложить проект о продвижении женщин в политике. Партии, которые будет следовать этому принципу, станут получать 10-типроцентную надбавку к ежегодным дотациям из госбюджета.



"Закон уже предписывает, чтобы в партийных избирательных списках было по меньшей мере 40% женщин. А мы предлагаем, чтобы женщинам нужно было собрать вдвое меньше подписей для выдвижения в одномандатных округах. Также предлагается механизм финансовой поддержки партий, продвигающих женщин-политиков", - сообщил Сергей Сырбу.





