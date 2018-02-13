Итоги обысков в мэрии Кишинева

Семерых человек задержали сотрудники Национального центра и прокуратуры по борьбе с коррупцией по итогам обысков в столичном Управлении архитектуры и территориальном кадастровом офисе.

Их подозревают в коррупции, подделке документов и торговле влиянием. Об этом сообщили в пресс-службе НЦБК.



По данным прокуроров, в здании мэрии подозреваемые арендовали офис, в котором оформляли акты о вводе недвижимости в эксплуатацию. Даже не проверив объект, они подписывали все необходимые бумаги, которые потом отправляли к "своим людям" в кадастровый офис для регистрации недвижимости.



"Им приходилось встречаться по работе с людьми, которые были заинтересованы кое-что подписать, оформить документы. Они везде имеют доступ, и что в итоге они наделали, мы не знаем, поэтому и прокомментировать пока не можем", - сказал глава территориального кадастрового офиса Владимир Гуриценко.



Следователи за несколько месяцев работы выявили 40 таких случаев. За услуги подозреваемые брали от 250 до 3500 евро.

То, что подозреваемые брали взятки, доказывают кадры, снятые скрытой камерой и опубликованные НЦБК.



Исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду на своей странице в фейсбуке пожелала успеха прокурорам, которые, как она надеется, выявят всех, кто десятилетиями вел в мэрии нечистую игру.



Задержанным грозит до семи лет тюрьмы.





