Во время строительства Крымского моста нашли древние артефакты

Во время строительства Крымского моста было найдено около миллиона археологических находок, некоторые признаны артефактами. Об этом рассказал профессор кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексея Кияшко, сообщает Газета.RU.

"Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры. Новым этапом античной археологии полуострова стало исследование сельской округи городов Фанагории и Гермонассы: загородных усадеб, некрополей, дорог, колодцев", — рассказал Кияшко.

Кроме того, по словам ученого, были найдены артефакты времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества. Предполагается, что ценные находки ученые передают в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса, пишет korrespondent.net

Как сообщалось, в Крыму под Бахчисараем археологическая экспедиция обнаружила в зоне строительства трассы Таврида массовое захоронение людей без голов, предположительно датируемое X-XII веками.