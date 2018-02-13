Таиланд решил ограничить посещение островов туристами

Департамент национальных парков и охраны дикой природы объясняет решение тем, что из-за наплыва туристов острова — национальные парки превратились в горы мусора, который оставляют на пляжах, а их акватория покрыта масляными пятнами от лодок и катеров, на дне моря также много мусора, передает «Интерфакс».

Расселять туристов по островам Таиланда планируется равномерно. Между островами будут построены пирсы, чтобы сохранить кораллы. Также планируется установить плавучие центры для отдыха туристов. Для въезда на острова будет предусмотрен электронный билет, чтобы контролировать турпоток.

Одним из первых мест, где будет ограничено посещение и введены новые правила, станут Симиланские острова.

Недавно на пляжах Таиланда запретили курение.