Социалисты говорят «да», демократы — «нет». Как советники из села Мэгуреле приняли декларацию об объединении с Румынией

Село Мэгуреле Унгенского района стало 18 населенным пунктом, которое приняло символическую декларацию об объединении. Из девяти местных избранников только советник Демократической партии Люба Змеу не подписала документ. С другой стороны, советник от ПСРМ Андрей Кэлдаре — один из тех, кто поставил свою подпись под документом, хотя партия, которую он преставляет, выступила против этой символической декларации.

Примар села Мэгуреле Серджиу Бодруг заявил, что каждый советник самостоятельно принимал решение о том подписывать или нет символическую декларацию об объединении.

«Это было ее решение, которое мы уважаем. Она сказала, что по субъективным причинам не подпишет эту декларацию. Это ее право», - заявил примар села Мэгуреле.

Отвечая на вопрос UNIMEDIA, советник ДПМ Люба Змеу отметила, что это было исключительно ее личное решение и не является позицией партии.

«Я считаю, что мы соседи и должны жить хорошо, но каждый должен быть хозяином в своем доме. Это было мое личное решение», - сказала Люба Змеу.

UNIMEDIA отмечает, что на данный момент 22 молдавских населенных пункта приняли символическую декларацию об объединении с Румынией. С другой стороны, еще 50 населенных пунктов страны подписали декларацию против объединения, по инициативе Партии социалистов Республики Молдова.