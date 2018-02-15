Запущен сайт для виртуальных полетов в космос

Компания Virgin Galactic запустила сайт, позволяющий осуществлять виртуальные полеты в космос. Для путешествие по просторам Вселенной пользователь сможет использовать корабли компании. Об этом пишет GeekWire.

Сообщается, что для реализации данного проекта компания Virgin Galactic работала в тандеме с разработчиками браузера Microsoft Edge.

На сайте отмечено, что он способен перенести каждого желающего в космос, а также ответить на любые вопросы. Путешествие доступно в форматах 2D, 3D и WebVR, сообщает korrespondent.net

Путешествие можно совершать как на компьютере, так и на смартфоне. При этом будут доступны те же кнопки анимации, что и в десктопном браузере.