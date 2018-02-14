Французский супермаркет предложил одиноким найти пару с помощью корзинок

Один из супермаркетов сети Intermarché во французском Лилле в День влюбленных проводит необычную акцию — администрация предлагает одиноким сердцам найти свою половинку при помощи корзинок для покупок.

"А вы знаете, что супермаркет — одно из десяти ключевых мест для встреч? Если вы одиноки и хотите найти родственную душу, осмельтесь взять зеленую корзинку", — предлагает магазин своим посетителям.

На входе в супермаркет клиенты могут взять традиционные оранжевые корзинки для продуктов или "особые" — зеленые. Администрация магазина считает, что цвет корзинки может стать поводом для знакомства, пишет РИА Новости

Четырнадцатого февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Начиная с 1990-х годов, этот праздник стал популярным и в России.

Супермаркеты сети Intermarché уже не первый раз привлекают внимание журналистов своими необычными акциями. В январе почти 70% скидки на "Нутеллу" спровоцировали столкновения и даже драки в нескольких магазинах сети, где-то руководство ввело ограничения на продажу — до трех банок в одни руки.







