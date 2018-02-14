Две женщины утонули в автомобиле, съехавшем с парома в реку в России

Автомобиль съехал с парома в реку Старая Волга в Астраханской области, две женщины, находившиеся внутри, погибли, еще двум удалось спастись, сообщил представитель УМВД России по Астраханской области.

По его словам, утром в среду 51-летняя женщина заехала на автомобиле "ВАЗ-2107" на платформу, однако, по предварительным данным, не справилась с управлением, и машина упала в реку, пишет РИА Новости

Две женщины 1966 и 1987 годов рождения сумели покинуть автомобиль до трагедии. Одну из них, оказавшуюся на льду, спас паромщик. "Сотрудники ГИБДД выяснили, что в машине остались водитель и 61-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сидении. Они утонули вместе с транспортным средством", — сказал собеседник.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники МЧС и следственного комитета. Специалисты готовятся к подъему автомобиля и извлечению тел погибших.







