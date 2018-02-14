Опрос: почти 70% американцев верят в существование внеземных цивилизаций

Все больше американцев верят в существование внеземных цивилизаций, свидетельствует новый опрос исследовательской службы Marist Institute for Public Opinion.

Согласно этим данным, в инопланетные цивилизации верят 68% респондентов. В 2005 году их было 52%.

Кроме того, три четверти опрошенных считают, что инопланетяне развиты не меньше, чем земляне, из них 46% полагают, что они превосходят жителей Земли по своему развитию.

Больше половины (55%) уверены, что инопланетяне найдут нас раньше, чем мы их.

Как сообщает РИА Новости, исследование проводилось 29-31 января, в нем принимали участие 1003 взрослых американца.







