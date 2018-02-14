Еще один остров образовался в архипелаге Новая Земля

Молодежная межрегиональная проектная группа, работающая под руководством компании "Рисксат", обнаружила новый остров, образовавшийся при таянии ледника у архипелага Новая Земля.

Остров у ледника Вилькицкий-южный открыли школьники из Подмосковья Артем Макаренко и Валерией Саенко, изучавшие снимки Арктики со спутников "Канопус-В", Landsat-7/8 и Sentinel-1/2. Первое сообщение о находке они сделали 31 января на Всероссийских юношеских чтениях имени Королева в Самаре.

"Документы о регистрации нового географического объекта уже направлены в Русское географическое общество", — отмечается в сообщении.

По данным мониторинга, остров образовался в декабре прошлого года, когда фронтальная часть ледника Вилькицкого отступила, а ледяная перемычка, соединявшая остров с ледником, разрушилась. Его размеры — 410 на 780 метров, площадь — 0,19 квадратного километра, координаты центра — 75°34'06.67" северной широты и 58°17'52.2" восточной долготы.

Это не первое открытие российских школьников в архипелаге Новая Земля. В 2016 году участники профильной космической смены в "Артеке", организованной при участии "Роскосмоса", нашли новый остров в заливе у ледника Визе, пишет РИА Новости

Как отмечает Роскосмос, образование таких островов говорит об ускорении деградации ледников Новой Земли. По расчетам школьников, с 2001 по 2015 год среднегодовая скорость сокращения площади ледников выросла в два раза по сравнению с периодом с 1959 по 2001 год.







