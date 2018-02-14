Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X

Корпорация Samsung добавит в Samsung Galaxy S9 поддержку анимированных эмодзи. За основу возьмут Animoji, которые доступны только в iPhone X, пишет MacRumors.

Принцип работы новой функции будет полностью повторять Animoji. Пользователь сможет выбрать одну из нескольких масок и записать видеосообщение. Движения головы и мышц лица будут отслеживать датчики, встроенные в верхнюю часть фронтальной панели. Отмечается, что Animoji от Samsung будут «более продвинутыми» чем у Apple.

Профильные ресурсы в обзорах iPhone X отмечают, что Animoji — самая странная и бесполезная функция смартфона. К примеру, автор TechCrunch посвятил статью тому, чтобы рассказать о недостатках новой функции. Однако после того как iPhone X поступил в продажу, в сети набрали популярность ролики, в которых пользователи с помощью Animoji исполняли различные песни на манер караоке, пишет lenta.ru

Презентация Samsung Galaxy S9 состоится 25 февраля в рамках конференции MWC 2018 в Барселоне. По слухам, смартфон выйдет в двух версиях — с экраном на 5,8 и 6,2 дюйма. Также его оснастят процессором Snapdragon 845 с 4/6 гигабайтами оперативной памяти. Plus-версия смартфона получит двойную камеру с продвинутым режимом замедленной съемки.