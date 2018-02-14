Студент из Эфиопии искусал росгвардейца

В Волгограде студент из Эфиопии укусил за руку сотрудника Росгвардии. В минувший вторник на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о нарушении общественного порядка на охраняемом объекте. Прибывший на место наряд обнаружил гражданина, предположительно, находящего в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина пытался нарушить пропускной режим студенческого общежития. Сотрудники Росгвардии попросили нарушителя предъявить документы, на что тот ответил нецензурной бранью и, набросился на них, укусил одного из правоохранителей за руку, а также ударом ноги помял кузов служебного автомобиля, пишет vesti.ru

Сотрудники Росгвардии были вынуждены применить наручники. Дебошир был доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что злоумышленник является гражданином Эфиопии. Пострадавшие от действий нарушителя получили необходимую медицинскую помощь.