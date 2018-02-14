Asus выпустила самый тонкий в мире ноутбук с игровой графикой

Компания Asus начала продажи самого тонкого ноутбука в мире, оснащаемого дискретной графикой. Модель ZenBook 13 (UX331) комплектуется 13,3-дюймовым тачскрином (1920x1080) с IPS-матрицей, при этом его толщина не превышает 14 миллиметров, а вес — 1,12 килограмма.

Кроме того, новинка Asus может считаться лучшим игровым ультрабуком на рынке — внутри неё установлена видеокарта Nvidia GeForce MX150 с 2 ГБ памяти (GDDR5). Также аппарат располагает 4-ядерным процессором Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR3), SSD-накопителем емкостью 256 гигабайт, тремя портами USB 3.0, интерфейсом HDMI 2.0 для вывода картинки на внешние дисплеи, microSD-слотом и двухдиапазонным 802.11ac Wi-Fi.

Работает ZenBook 13 под управлением "домашней" Windows 10. Батареи на 50 Вт⋅ч должно хватить примерно на 14 часов автономной работы, говорят в Asus. Она заряжается с нуля до 60% менее чем за 50 минут, отмечает Tom's Hardware.

Новый "дзенбук" наверняка поможет Asus в увеличении объемов продаж игровых лэптопов. Компания ожидает, что эта категория устройств вырастет на 33% в этом году, пишет vesti.ru

ZenBook 13 UX331 уже продается в фирменном интернет-магазине Asus, а также в Newegg и на Amazon. Купить новинку можно за $999.