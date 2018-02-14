Школьницы проникли в дом одноклассницы, убили домашних животных и подожгли авто

Молодые девушки 17-летняя Халли Пейт и 18-летняя Джордан Руис ворвались в дом одноклассницы, с которой они вместе ходили в среднюю школу в округе Ленуар, пишет New York Post.

Школьницы жестоко убили двух попугаев одноклассницы и размазали птичью кровь по кухонной мебели. Перед уходом девочки прихватили игровую приставку Xbox One и дорогостоящие медицинские ингаляторы. Выйдя из дома, они забрали все ценные вещи из припаркованной во дворе машины, затем подожгли её и убежали. Вскоре их поймали — девочки пытались продать украденное на eBay.

Во время расследования стало известно, что весь дом был залит горючей жидкостью. Улики свидетельствовали о намерениях девушек поджечь дом. Школьниц арестовали, их залог составляет 50 тыс. долларов для каждой, пишет life.ru

Мотивы девушек пока неясны. Хозяин дома Марк Прайс полагает, что школьницы были уведомлены о ценных вещах в его доме и о распорядке дня домашних. Зная время их прихода и ухода, они думали легко и быстро нажиться на ворованном. С другой стороны, судя по информации 2017-го в твиттер-аккаунте Халли Пейт, девушка была намерена перестать быть хорошей и перейти "на плохую сторону".