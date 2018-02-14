Убийцы сотрудника бензозаправки из Единец получили тюремные сроки

Убийцы 27-летнего сотрудника бензозаправки из Единец услышали сегодня приговор. Один из них проведет в тюрьме 18 лет, второй - 20.

Прокуроры доказали, что в апреле прошлого года они проникли на АЗС, чтобы обокрасть ее. В ту ночь дежурил молодой житель Брынзен.

Больших денег злоумышленники не нашли, но парня безжалостно зарезали. Задержали их спустя неделю. У погибшего остались жена и трехлетний ребенок.