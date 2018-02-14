В США ребенок родился с пулевым ранением

В результате дорожного конфликта в американском штате Теннесси злоумышленник расстрелял беременную девушку. Как сообщает The Independent, инцидент произошел возле Мемфиса.

Жертва находилась на 36-й неделе беременности и двигалась по шоссе в машине со своим бойфрендом.

Внезапно с их машиной поравнялся другой автомобиль, из которого неизвестный открыл стрельбу.

Несмотря на то что женщина получила сразу три огнестрельных ранения, ее состояние оценивается медиками как стабильное.

А вот новорожденному повезло меньше. Ребенок находится в критическом состоянии.

Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.