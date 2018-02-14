Сеть ресторанов быстрого питания в США ко Дню Святого Валентина приготовила специальные валентики с запахом жареной курицы.
Об этом пишет Brandchannel. Такие подарки будут раздаваться бесплатно тем, кто купит ассорти из жареной курицы за $10 с 12 по 14 февраля в ресторанах сети, пишет УНИАН
У каждой открытки своя подпись: «У тебя есть секретный рецепт для моего сердца», «Я влюбился в первый момент, когда я тебя укусил», «Мы с тобой как два кусочка в курином пироге» и тому подобные шутки.
Для любителей цифровых поздравлений KFC также создали серию анимированных KFC-валентинок.
Комментарии
- Американку приговорили к пожизненному за убийство дочери распятием
- Россиянин убил беременную любовницу из страха перед женой
- "Что-то пошло не так": в Шанхае грабитель сорвал налет, "вырубив" напарника кирпичом
- В США ребенок родился с пулевым ранением
- Школьницы проникли в дом одноклассницы, убили домашних животных и подожгли авто
- Студент из Эфиопии искусал росгвардейца
- Опрос: почти 70% американцев верят в существование внеземных цивилизаций
- Две женщины утонули в автомобиле, съехавшем с парома в реку в России
- В Китае пассажирка залезла в рентген вместе с сумками, боясь потерять вещи
- В Бельгии начали отлавливать петухов и куриц, мешающих жителям спать
- В саудовской пустыне нашли древние скульптуры верблюдов в натуральную величину
- Скандинавский суперпроект: отель на солнечных батареях в арктическом климате
- Создана визуализация мировой карты ветров в реальном времени
- Самый черный дом на свете построили в Южной Корее
- Нидерланды выдали Саакашвили паспорт
- "Самый страшный день в моей жизни": двигатель Boeing развалился во время полета над Тихим океаном. ВИДЕО
- Стоп, фальшивка! Поддельная петиция на сайте президента Российской Федерации
- Школьницы проникли в дом одноклассницы, убили домашних животных и подожгли авто
- Найден простой способ оставаться стройным
- Ученые: Землю ожидает глобальный потоп
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны приятные приключения. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Мечты должны соответствовать реальности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW