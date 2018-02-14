KFC выпустила валентинки с запахом жареной курицы

Сеть ресторанов быстрого питания в США ко Дню Святого Валентина приготовила специальные валентики с запахом жареной курицы.

Об этом пишет Brandchannel. Такие подарки будут раздаваться бесплатно тем, кто купит ассорти из жареной курицы за $10 с 12 по 14 февраля в ресторанах сети, пишет УНИАН



У каждой открытки своя подпись: «У тебя есть секретный рецепт для моего сердца», «Я влюбился в первый момент, когда я тебя укусил», «Мы с тобой как два кусочка в курином пироге» и тому подобные шутки.

Для любителей цифровых поздравлений KFC также создали серию анимированных KFC-валентинок.





